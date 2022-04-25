Haşhaş Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haşhaş Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Haşhaş Yetiştiricisi ne iş yapar, Haşhaş Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haşhaş Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haşhaş Yetiştiricisi Tanımı;

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Haşhaş Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Haşhaş Yetiştiricisi Maaşları

Haşhaş Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Haşhaş Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haşhaş Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.20

Meslek Adı :

Haşhaş Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir kültür bitkisi ve içerdiği maddeler nedeniyle ekimi izne ve kontrole bağlı olan haşhaşın ekim, hasat ve tohum çıkarılması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haşhaş Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haşhaşın verimli olması için ekim nöbetini (buğday, arpa, çavdar + yonca+pancar, bir yıl nadasa bırakma + haşhaş vb) takip etmek,

b) Bölgenin iklim şartları ve toprak özelliklerine uygun olarak tarlayı sürmek, tırmıklamak ve sürmek (tapan veya tepen) çekmek suretiyle toprak hazırlığını yapmak,

c) Mibzerle ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurularak ekimini yapmak,

d) Ekim sonrası Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ekilen arazinin yüzölçümünü yazılı olarak bildirmek.

e) Tohumları filizlenerek yeşillenmesini takip etmek ve uygun zamanlarda çapalamak,

f) Çapa öncesi yada sonrası sulamak.

g) Hasat zamanı haşhaş kapsüllerini (kafa) elle toplamak, çuvallara doldurmak ve depolamak,

h) Kapsülleri, ağaçtan özel imal edilmiş tokmaklar ile kırdırarak haşhaş tohum ve kapsüllerini i) birbirinden ayırmak.

j) Tohumları uygun çuvallarda muhafaza etmek ve istiflemek.

k) Tohumlarından kırılarak ayrılan kapsülleri çuvallara katarak TMO? ya teslim etmek üzere uygun ve kapalı mekanda muhafaza etmek.

l) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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