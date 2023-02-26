Hashim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hashim Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hashim Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hashim Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hashim Ali 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hashim Ali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hashim Ali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hashim Ali'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hashim Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hashim Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hashim Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hashim Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

Hashim Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hashim Ali şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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