Haşıl Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haşıl Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Haşıl Makinesi Operatörü ne iş yapar, Haşıl Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haşıl Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haşıl Makinesi Operatörü Tanımı;

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Haşıl Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Haşıl Makinesi Operatörü Maaşları

Haşıl Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Haşıl Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haşıl Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.11

Meslek Adı :

Haşıl Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haşıl Makinesi Operatörü, haşıl makinesinin günlük kontrol ve bakımı ile çözgü haşıllama ve sarma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haşıl Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek ve düzenlenmesini sağlamak,

b) Haşıl makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Haşıl makinesinin genel temizliğinin yapılmasını sağlamak,

d) Basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

e) Çözgü makaralarını (leventleri) cağlığa yerleştirmek ve çözgü fren kayışlarını takmak,

f) Çözgü ipliklerini silindirlerden geçirerek makara üzerinden bantlamak,

g) Haşıl makinesini devreye sokmak ve haşıl çapraz iplerini yerleştirmek,

h) Seri makaraların gerginlik ayarını yapmak,

i) Hazırlanan haşıl kimyasallarının akışkanlığını ve katı madde miktarını ölçmek,

j) Haşıl teknesini ve kurutma sistemini devreye sokarak vaks teknesini kullanıma hazırlamak,

k) Çözgü ipliklerini tarağa takarak haşıl çapraz çubuklarını yerleştirmek,

l) Maheoyu devreye sokarak dokuma makarasını (leventini) makineye, iplikleri dokuma makarasına takmak,

m) Tarak, silindir ve sayaç ayarını yapmak,

n) Hamut kesmek,

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