Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini iddia etti. Bu kapsamda Ahmet Haşim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Haşim Kılıç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç, 13 Mart 1950 tarihinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine gitmiş,1972 yılında mezun olmuş, 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 24 Kasım 1990 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

7 Aralık 199 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 7/12/2003 tarihinde ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 22/10/2007 tarihinde birinci kez, 14/9/2011 tarihinde ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, bu görevi yürütmekte iken 10/2/2015 tarihinde emekli olmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.

NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Haşim Kılıç, 70 yaşındadır.