Hasine'yi çekiçle öldürülen sevgilisi tutuklandı

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı'nın (41) ölümüyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi Tamer Aksu (51), sorgusunda cinayeti kabul etti. Aksu'nun olaydan önce sevgilisi evde olmadığı için camı kırarak içeri girip, bir süre uyuduğunu ardından eve gelen Şanlı ile tartıştığı sırada çekiçle kafasından vurup, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Tamer Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı, dün işe gitmeyince, arkadaşları cep telefonunu arayarak ulaşmaya çalıştı. Telefonla ulaşamayan arkadaşları, saat 16.00 sıralarında, Şanlı'nın Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evine gitti. Evin arka penceresinin kırık olduğunu gören arkadaşları içeri girdiğinde Şanlı'yı yatak odasında kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Şanlı'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şanlı'nın eğlence mekanlarında çalışan iş arkadaşları da olay yerine geldi. Şanlı'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hasine Şanlı'nın cenazesi evden çıkarılırken, arkadaşları gözyaşları döktü.

Hasine Şanlı'nın ölümüyle ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışmada, bir süredir ilişki yaşadığı Tamer Aksu'nun şüpheli olduğu belirlendi. Aksu'nun 10 gün önce, Şanlı'nın ayrılmak istemesi üzerine kadının evinin önünde silahla havaya ateş açtığı öğrenildi. Şanlı'yı öldürüp kaçtığı öne sürülen Tamer Aksu, Çivril ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Tamer Aksu'nun emniyetteki ifadesinde suçu itiraf ettiği bildirildi. Aksu'nun olaydan önce Şanlı evde yokken camı kırıp konuta girdiği, alkollü olduğu için bir müddet uyuduğu, daha sonra eve gelen Şanlı ile aralarında çıkan kavga sırasında sevgilisinin başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA