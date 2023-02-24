Hasmir Salihovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasmir Salihovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasmir Salihovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasmir Salihovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasmir Salihovic 15 Şubat 1996 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hasmir Salihović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasmir Salihovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasmir Salihovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hasmir Salihovic'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hasmir Salihovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasmir Salihovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasmir Salihovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasmir Salihovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Rad. Lukavac

1 Temmuz 2017 yılında Slaven Zivinice

1 Temmuz 2020 yılında FK Rad. Lukavac

10 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor

Hasmir Salihovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasmir Salihovic şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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