Hassan Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Ali 15 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسن علي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Ali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hassan Ali'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hassan Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Masry

Hassan Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Ali şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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