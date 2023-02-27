Hassan Beyt Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Beyt Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Beyt Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Beyt Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Beyt Saeed 1 Nisan 1990 tarihinde Susangerd, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسن بیت‌سعید‎‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Beyt Saeed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alireza Ahmadipur yapmaktadır. Hassan Beyt Saeed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 4 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hassan Beyt Saeed'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassan Beyt Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Beyt Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Beyt Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Beyt Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

19 Aralık 2017 yılında Foolad

4 Ekim 2020 yılında Sanat Naft

Hassan Beyt Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Beyt Saeed şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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