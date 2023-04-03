Hassan Dahir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Dahir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hassan Dahir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hassan Dahir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.