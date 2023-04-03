Hassan Dahir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Dahir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Dahir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hassan Dahir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hassan Dahir {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Somali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hassan Dahir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Dahir'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Hassan Dahir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hassan Dahir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FCM Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF Altya
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Hassan Dahir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hassan Dahir şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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