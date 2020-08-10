Hassan Diyab: “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur”

Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrası baskılar sonucu istifa eden Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, istifasına ilişkin açıklamada bulundu. Diyab yaptığı açıklamada, “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur” ifadesini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, Lübnan'ın erken seçime gideceğini aktararak, ülkedeki yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade etti.

Diyab, 4 Ağustos’ta yaşanan felaketin sebebi olarak da Lübnan'daki yolsuzluğu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur. Yolsuzluk sistemi devletten büyük, devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı. Başbakan, geçen yıl halkın ekonomik kriz nedeni ile yaptığı protestolara değinerek, “Protestolar onlara karşıydı fakat bunu anlamadılar. Bildikleri şekilde devam ettiler. Biz ülkeyi içine girdiği durumdan kurtarmaya çalışırken bunlar bütün sorumluluğu bizim üstümüze atmaya çalıştılar. Onlar için tehdit oluşturduğumuzun farkındaydılar”

"ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİM"

Başbakan, ülkeyi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini ve bir yol haritası çıkarmaya çalıştığını aktarırken, Lübnan’ı içinde olduğu durumdan kurtarmak için hükümetin istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'da sular durulmuyor! Hükümet istifa etti