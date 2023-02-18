Hassan Doughmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Doughmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Doughmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Doughmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Doughmi 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Doughmi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Doughmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hassan Doughmi'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Doughmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Doughmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Doughmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Doughmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FAR Rabat

Hassan Doughmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Doughmi şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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