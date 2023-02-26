Hassan Emdadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Emdadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Emdadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Emdadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Emdadi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسن امدادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Emdadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Emdadi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Emdadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Emdadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Hassan Emdadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Emdadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Nassaji U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Nassaji M.

Hassan Emdadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Emdadi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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