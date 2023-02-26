Hassan Hilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Hilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Hilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Hilo 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da חסן חילו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Hilo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hassan Hilo'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Hilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Hilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Hilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Hilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bnei Sakhnin

1 Temmuz 2021 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2022 yılında Bnei Sakhnin

Hassan Hilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Hilo şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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