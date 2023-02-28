Hassan Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Magdy 30 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Magdy Hassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Magdy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Magdy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Hassan Magdy'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Harras Hodoud

5 Kasım 2020 yılında Gaish

Hassan Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Magdy şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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