Hassan Mahmoud Shahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Mahmoud Shahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Mahmoud Shahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Mahmoud Shahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Mahmoud Shahin 10 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسن محمود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Mahmoud Shahin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Ağustos 2014 tarihinde katılmıştır. Hassan Mahmoud Shahin'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassan Mahmoud Shahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Mahmoud Shahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Mahmoud Shahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Mahmoud Shahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında El Mokawloon

Hassan Mahmoud Shahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Mahmoud Shahin şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Hassan Mahmoud Shahin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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