Hassan Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Tarek 23 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسن طارق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Tarek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Tarek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hassan Tarek'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hassan Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında El Raja

30 Haziran 2018 yılında Ittihad U23

1 Temmuz 2018 yılında Aswan SC

1 Kasım 2020 yılında Qanah

1 Ocak 2021 yılında Pharco FC

26 Ocak 2022 yılında Petrojet

30 Haziran 2022 yılında Pharco FC

Hassan Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Tarek şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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