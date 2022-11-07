Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!

İstanbul Avcılarda acil olarak hasta almaya giden ambulansa başka araçlara çarptığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından saldırı düzenlendi.

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Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda ihbar üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı. Ambulansın araçlarına zarar verdiğini iddia eden aynı apartmandan vatandaşlar, ellerine aldıkları sopalarla sağlık çalışanlarına saldırdı.

Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırganlar 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı. Görevlilerin acil olarak 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan olan aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANINA BAŞINDAN AĞIR DARBE

Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlisi Süleyman Kartal, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki sağlık çalışanı ise kontrol edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kalp hastası olan kişi ise acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım alındı.

Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!

Kalp hastası vatandaşın yeğeni Dilara Abdar, yaşanan olay sonrası "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar." dedi.

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