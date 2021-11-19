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  3. Hasta babasının ve kendisinin içinde bulunduğu evi ateşe verdi! Yaşlı adam cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu!

Hasta babasının ve kendisinin içinde bulunduğu evi ateşe verdi! Yaşlı adam cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu!

Maltepe’de psikolojik sorunları olduğu bilinen bir adam, astım hastası olan babasıyla beraber yaşadığı evi bir anda ateşe verdi. İçerisinde ikisinin de bulunduğu ev alevlere teslim olunca, yaşlı adam ölümden şans eseri kurtuldu.

Hasta babasının ve kendisinin içinde bulunduğu evi ateşe verdi! Yaşlı adam cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu!

Dehşet saçan olay İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Esenkent mahallesinde yaşayan baba oğul beraber kaldıkları evde otururken, psikolojik sorun yaşadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen evlat Serkan Hatun (35) bir anda evi yakmak istedi. Eline aldığı yakıcı maddeyle eşyaları tutuşturan Hatun, astım hastası babasını hiçe sayarak evlerini aleve verdi.

Hasta babasının ve kendisinin içinde bulunduğu evi ateşe verdi! Yaşlı adam cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu!

ASTIM HASTASI BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evden yükselen dumanları gören mahalleli korku dolu anlar yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, astım ve kalp hastası olan baba Fahri Hatun’u sağ salim evden çıkarmayı başardı, Uyuşturucu bağımlısı Serkan Hatun ise gözaltına alındı.

Hasta babasının ve kendisinin içinde bulunduğu evi ateşe verdi! Yaşlı adam cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu!

Korkunç olaya şahitlik eden mahalle sakinlerinden Mine Oy,” Benim köpeklerim var. Onlar havlayınca seslere çıktım, buraya geldim. Hiçbir şey bilmiyorum ki ne olduğunu. İçeride duman vardı. Baba hasta olduğu için dışarı çıkardık. Şuan itfaiye vazifesini yapıyor. Baba kalp krizi geçirmişti. Çocuk herhalde sinir buhranıyla orada çakmağı çaktı” ifadelerini kullandı.

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