Hasta Bakımı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Bakımı Teknisyeni Maaşları, ve İş İlanları

Hasta Bakımı Teknisyeni görev tanımı nedir, Hasta Bakımı Teknisyeni ne iş yapar, Hasta Bakımı Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasta Bakımı Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Bakımı Teknisyeni Tanımı;

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta bireylerin günlük temel, sosyal ihtiyaçlarını kendi sağlığını koruyarak ve hastanın durumuna göre planlayıp, karşılayabilen ve alanıyla ilgili araç- gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen kişidir.

Hasta Bakımı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Bakımı Teknisyeni Maaşları

Hasta Bakımı Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.300,00 - TL’dir. En düşük Hasta Bakımı Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.900,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Bakımı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hasta Bakımı Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak gerekiyor.

Hasta Bakımı Teknisyeni Ne İş Yapar?

Hasta Bakımı Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aktivite ve egzersize yardım etmek,

b) Aktivite programı hazırlamak,

c) El becerisine yönelik aktiviteler planlamak,

d) Zihni meşgul edecek aktiviteler planlamak,

e) Sosyal ve kültürel aktivite organizasyonu yapmak,

f) Bakım hizmetlerini araştırmak,

g) Hasta bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek,

h) Engelli bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek,

i) Kişisel bakım yapmak,

j) İş için hazırlık yapmak,

k) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

l) Sağlığını korumak ve hastalanmamak için gerekli önlemleri almak,

m) İş yerinde hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri almak,

n) Hastalık türüne göre hastanın bakımını sağlamak,

o) Hastalarla ve hasta yakınları ile iletişim kurmak,

p) Vücut mekaniğini korumak, pozisyon vermek ve kaldırmak , bakım planı hazırlamak,

q) Yatakta tam silme yapmak, banyo yaptırmak,

r) Kullanılacak ilaçların takibini yapmak,

s) Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak,

t) Ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik etmek ve kişileri bilgilendirmek,

u) Hasta hizmetlerini yürütmek, tedavi hizmetlerini izlemek,

v) Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit, besin öğelerinin kaynaklarını seçmek , besin öğelerinin kaynaklarını seçmek,

w) Oda düzenlemek, zemin temizliği yapmak , yüzey temizliği yapmak, çamaşırları yıkamak, çamaşırları ütülemek,

x) Hastaya yemek yedirmek, hasta beslenmesini takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hasta Bakımı Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Hasta Bakımı Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hasta Bakımı Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 5321.02 olarak belirlenmiştir



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