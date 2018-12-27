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  3. Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı (2)

Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı (2)

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık oğlunu dövdüğü için gözaltına alınan Emine T., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki...

Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık oğlunu dövdüğü için gözaltına alınan Emine T., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Emine T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annesinden şiddet gören bebeğin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

DHA

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