Hasta çocuklara “moral” günü

Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar, düzenlenen etkinlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören ya da polikliniklere gelen çocukların tedavisine katkı sunmak ve hastane ortamını eğlenceli hale getirmek için palyaçolu ve rengarenk balonlarla moral etkinliği gerçekleştirildi. Ellerinde balonlarla çocukları odalarında ziyaret eden, koridorlarda ve oyun alanında bayram havası yaşatan palyaçolar, polikliniklerde bekleyen çocukları da unutmadılar. Hastanenin Psikiyatri Uzmanı Nihan Coşkun'un hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bilgilendirmede bulunduğu etkinlik, hastanede adeta bayram havası yaşattı. Yüz boyama da yapan animatörler, çocukları en sevdikleri karakterlerin görüntüsüne bürüdü.

Hastane yöneticileri, moral ve motivasyonu yüksek tutmanın tedavideki olumlu etkisine dikkati çekerek, bu tür etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de düzenleyecekleri bilgisini verdiler.

Kaynak: İHA