Hasta Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Danışmanı Maaşları, Hasta Danışmanı İş İlanları

Hasta Danışmanı görev tanımı nedir, Hasta Danışmanı ne iş yapar, Hasta Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasta Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Danışmanı Tanımı;

Hasta Danışmanı, hastanelerde hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hasta Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Danışmanı Maaşları

Hasta Danışmanı maaşı ortalama aylık 3.800,00- TL’dir. En düşük Hasta Danışmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750,00- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hasta Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu aranmaktadır.

Hasta Danışmanı Ne İş Yapar?

Hasta Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma yerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

b) Günlük hasta randevu listesini kontrol etmek, listelerin doktorlara iletilmesini sağlamak,

c) Hasta kabul işlemlerini yapmak,

d) Hastaları karşılamak, kayıt bilgilerini kontrol etmek,

e) Randevuyu onaylamak, sevk ile gelen hastaların kurumlarını belirlemek,

f) Hastaya tetkik, ücret, tetkik kağıtlarının onayı ile ilgili bilgi vermek,

g) Hastaya refakat edilmesini sağlamak,

h) Tetkik sonuçlarını hastalara iletmek,

i) Hasta yakınların bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

j) Adli vakalarda güvenlik birimine bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hasta DanışmanıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Hasta Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hasta Danışmanı mesleğinin meslek kodu 4229.01 olarak belirlenmiştir



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