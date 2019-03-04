Hasta Düzce’den İstanbul’a hava ambulansı ile nakledildi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) tedavisi gören hasta, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ambulans helikopterle, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konuralp Yerleşkesinde 7/24 helikopter iniş sahası olarak da hizmet veren Düzce Üniversitesi Stadyumu'na öğle saatlerinde iniş yapan hava ambulansı, Düzce Üniversitesi Hastanesi sağlık ekibi gözetiminde getirilen hastayı alarak, hızlı ve güvenli bir şekilde İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere havalandı.

Kaynak: İHA