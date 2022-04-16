Hasta Hakları Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasta Hakları Sorumlusu görev tanımı nedir, Hasta Hakları Sorumlusu ne iş yapar, Hasta Hakları Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasta Hakları Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Hakları Sorumlusu Tanımı;

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Hasta Hakları Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasta Hakları Sorumlusu Maaşları

Hasta Hakları Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasta Hakları Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Hakları Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4229.08

Meslek Adı :

Hasta Hakları Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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