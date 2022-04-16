Hasta Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasta Kabul Görevlisi görev tanımı nedir, Hasta Kabul Görevlisi ne iş yapar, Hasta Kabul Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasta Kabul Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Kabul Görevlisi Tanımı;

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Hasta Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasta Kabul Görevlisi Maaşları

Hasta Kabul Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasta Kabul Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Kabul Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4229.09

Meslek Adı :

Hasta Kabul Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hastane veya diğer sağlık kuruluşlarında, hastaların yatış ve çıkış işlemleri ile doğumlar ve ölümler ile ilgili işlemleri yapan personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmak,

b) Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler Bölümü ile görüştürülmelerini sağlamak,

c) Hasta yatış dosyalarını düzenleyerek dosya içine konulan gerekli belgeleri doldurmak,

d) Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirmek,

e) Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarının toplamını liste halinde halkla ilişkiler bölümüne göndermek,

f) Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri yapmak,

g) İşlemi biten dosyaları arşive göndermek,

h) Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenlemek ve ilgili birime göndermek,

i) Hasta kabuldeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütmek,

j) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan sarf malzemelerin temini ile ilgili yazışmaları yapmak,

k) Malzeme temini işlemlerini takip etmek,

l) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek,

m) Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtlar tutmak, formları doldurmak ve ilgili birime göndermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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