Hasta yakınlarına 5 yıldızlı hizmete mektuplu teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hizmete açtığı Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi hizmet kalitesi vatandaşı memnun etti. Sivas'tan Alanya'ya tedavi için gelen Durmuş Tav, tüm hizmetlerin ücretsiz verildiği tesisi kazandırdığı için Türel'e mektup yazarak teşekkür etti.

Ocak ayı başında hizmete alınan ve tüm hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği otel konforundaki Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisine, tedavi amaçlı Alanya'ya gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 24 oda ve 48 yatak kapasiteli olan tesiste kalan hasta ve hasta yakınlarına ayrıca üç öğün yemek te veriliyor.

Mektuplu teşekkür

Tesisin açılmasıyla birlikte Alanya'ya tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları, hastane bahçelerinde, bankların üzerinde gecelemekten kurtuldu. Vatandaşlar yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve soğuktan bu tesis sayesinde kurtulduklarını belirtirken tesiste kalan hasta yakınları memnuniyetlerini yazdıkları mektuplarla dile getiriyor. Sivas'tan gelerek Alanya'da tedavi olan Dursun Tav adlı vatandaş, yazdığı mektupla verilen hizmet kalitesi ve personelin güler yüzlülüğünden bahsederek, Başkan Türel'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA