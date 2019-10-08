İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)

Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT