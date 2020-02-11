Hastalara otomatik yatak verildi

Manyas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Hastalara Otomatik Yatak "projesi kapsamında 9 hastaya yatak verildi.

Manyas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manyas Devlet Hastanesi işbirliğiyle yürütülen "Hastalara Otomatik Yatak" projesi kapsamında vakfa kayıtlı 9 hastaya otomatik hasta yatağı alınarak yemek masalarıyla birlikte hastalara kendilerine teslim edildiği belirtildi. Manyas Kaymakamı ve Sosyal yardımlaşma Vakfı Başkanı Muhammed Kaya, "Vakfımızın Devlet Hastanemiz ile yaptığı protokol kapsamında hasta yataklarıyla işi biten vatandaşlarımız yatakları hastanemize teslim edecek ve hastane yönetimi de bu yatakları ihtiyacı olan yeni vatandaşlara devredecektir. Proje şartları uyan hastaların olması durumunda devam ettirilecektir" dedi.

Kaynak: İHA