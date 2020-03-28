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Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.

Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu

Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu

Kaynak: İHA




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