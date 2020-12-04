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Hastane çalışanlarının olduğu servise sopayla saldıran zorba yakalandı

Küçükçekmece'de yol kavgası sebebiyle içinde hastane personellerinin olduğu servise sopayla saldıran maganda, polis ekiplerince yakalandı.

Hastane çalışanlarının olduğu servise sopayla saldıran zorba yakalandı

Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi'nde dün saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, Mertkan I.'nın üzerine yürümüştü. Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırmış ve aynasını kırmıştı. Şahıs ardından kaçarak kayıplara karışmıştı.

SOPALI MAGANDA YAKALNDI

Olayın ardından Mertkan I.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görüntülerden saldırganın kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Şahsa burada olay anında maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca mala zarar verme ve hakaret suçlarından adli işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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