Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ayaktan Hasta Hizmetleri ve Hasta Hakları Sorumlusu Ceyhun Gökalp, "Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 26 Ekim'de Hasta Hakları Günü kutlanıyor. Birey hasta yasal haklarını bilmeli, sağlık kuruluşları da hastayla çalışanlar arasında köprü görevi görecek birimler kurmalı. Hastane hastanın haklarını gözetmeli" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu Ceyhun Gökalp, Türkiye'de 1998'den bu yana kabul edilen 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Hasta haklarını bilmenin hem hasta hem de sağlık kurumlarındaki pek çok olası sorunu çözmenin ilk basamağı olduğunu kaydeden Ceyhun Gökalp, konuyla ilgili bilincin her geçen yıl artığını bildirdi.

Bünyesinde dört hastaneyi barındıran, Türkiye'nin en fazla branş sayısına sahip hastanelerinden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hasta Hakları Birimi'nin hastaların yanında olduğunu açıklayan Gökalp, "Günde ortalama 120 yatan hastayı ziyaret ediyoruz. Hastalarımızın hizmet aldığı süreçte yaşadıkları olumlu ya da olumsuz deneyimlerini hastane yönetimiyle paylaştıkları köprü görevini üstlendik. Mağduriyet noktasında da hastalarımızın sıkıntılarını gideren, şikâyetlerini memnuniyete döndürmeye çalışan, ilgililere rapor eden ve konu çözümlenene kadar geçen süreci takip eden, hızlandırıp hastalarımıza geri dönüş yapmakla vazifeli birimiz" dedi.

Hasta haklarının yasa ve yönetmeliklerle belirlendiğini açıklayan Gökalp, "Bu konuda misafirlerimizin de sağlık kuruluşunun da sorumluluğu var. Hastalarımız haklarını bilmeli, hastane de hastanın haklarını gözetmeli. Örneğin, misafirlerimizin hekim seçme hakları bulunmaktadır. Aynı şekilde hastalarımızın kişisel verilerini korumaları için kurum olarak biz bir sorumluluk altındayız. Hastalarımızın mahremiyetine önem göstermek zorundayız ve bu konuda hata yapmamak durumundayız. Örneğin hastanın burada yaptırmış olduğu bir tetkik sonucunu birinci dereceden yakını bile olsa kendisi dışında hiç kimseye vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mağduriyet yaşayan nereye başvurmalı?

Gökalp, "Hasta haklarına gelen mağduriyet ya da şikayet bildirimleri birden fazla kanal ile bize ulaşıyor. Örneğin, bizzat müracaat edip bildirimlerini sözlü şekilde paylaşabilir, mail yoluyla iletebilir, web sitemiz üzerinden mesaj atabilir, telefon ile bize ulaşılabilir. Bunlara ilave olarak resmi kanallardan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü üzerinden şikayetlerini paylaşabilirler. Bir de yakın zamanda hayata geçirilen bunların hepsinin ortak bir platformda buluşturulduğu, Sağlık Bakanlığına bağlı İŞBİTİR diye bir sistem var. Bu sistem üzerinden de bildirimlerini paylaşabilirler. Bizler de hepsini en hızlı haliyle araştırıp sonuçlandırarak hastalarımıza geri dönüşler yapıyor, akabinde de konuları yönetimimize rapor ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet hak değil

Öte yandan sağlık sektöründeki şiddete de değinen Gökalp, bunun hak olmadığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Bir sağlık sorunumuz var ki derman bulmaya, sıkıntılarımızdan kurtulmaya gelmişiz. Sebep her ne olursa olsun olumsuz diyalogların ya da taşkınlıkların olmaması her iki tarafın da sorumluluğunda olan bir konudur ve tek taraflı değildir. Bu sadece hastalarımıza ait bir durum olmadığı gibi, idari ve tıbbi kadrolar olmak üzere tüm çalışanların üst düzey hassasiyeti sergilemesi gereken bir konudur."

Kaynak: İHA