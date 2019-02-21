Hastane ile indirim protokolü yaptılar

Ereğli Echomar Hastaneleri ile Aşağı Tekke Köyü kalkındırma Güzelleştirme Derneği arasından indirim anlaşması imzalandı.

Zonguldak Ereğli'de hastanesi sağlık hizmeti veren Echomar Hastanesi İlçede bulunan birçok kurum ve sendikalarla sağlık indirim anlaşmaları yaparak kurum çalışanlarına ve üyelerine kolaylıklar sağlıyor.

Ereğli'de bulunan Echomar Hastanesi Başhekimi Nevzat Çimenoğlu ile Aşağı Tekke Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Serkan Elcivan arasında imzalanan protokol gereği Köyde ikamet edenler ve Dernek üyeleri katılım payı haricinde muayene ücreti ödemeyecek. Birinci derece yakınları ise ayakta tedavilerde yüzde 50 Röntgen, MR ve tüm tetkiklerde uygulanacak.

Protokol imzası sonrası açıklamalarda bulunan Aşağı Tekke Köyü kalkındırma Güzelleştirme Derneği ve aynı zamanda Köy Muhtar adayı olan Serkan Elcivan ve arkadaşları tarafından, anlaşmanın üyelerin yanı sıra eş ve çocuklarını kapsadığını belirterek, "Derneğimize üye ve Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın ve onların birinci derece yakınlarını kapsayan protokol ile ayakta tedavide yüzde 50, yüzde 20 ambulans hizmetlerinde indirim anlaşması yaptık. Diğer yandan üyelerimize hayatın diğer alanlarında da kolaylık ve indirim sağlamak adına bir dizi daha çalışmalarımız olacak" dedi.

Aşağı Tekke Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Serkan Elcivan indirim anlaşmasını üye ve yakınlarına çok faydalı olacağını söylerken iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA