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  3. Hastane kablolarını çalmışlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Hastane kablolarını çalmışlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Eski Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi'ndeki kabloları çalan hırsızlar uzun süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacayı güvenlik kameraları saniye saniye böyle kaydetti.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:03

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