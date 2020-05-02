Hastane kablolarını çalmışlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Eski Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi'ndeki kabloları çalan hırsızlar uzun süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacayı güvenlik kameraları saniye saniye böyle kaydetti.
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02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:03
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