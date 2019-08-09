Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti
Japonya'nın Ehime prefektörlüğünde bulunan Shikokuchuo şehrinde bulunan bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı.
Japonya'da bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı.
Japonya'nın Ehime prefektörlüğünde bulunan Shikokuchuo şehrinde bulunan bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı. En az 2 kişinin karnından yaralandığı belirtilirken, hastane çalışanlarının acil durum servisine haber verdiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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