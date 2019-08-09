Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti

Japonya'da bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı.

Japonya'nın Ehime prefektörlüğünde bulunan Shikokuchuo şehrinde bulunan bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan birçok kişiyi yaraladı. En az 2 kişinin karnından yaralandığı belirtilirken, hastane çalışanlarının acil durum servisine haber verdiği aktarıldı.

Kaynak: İHA