Hastanede gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği çarpışan iki minibüsten savrulan çoğu ağır 18 yaralıya UMKA, AFAD ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaralılar sağlık durumlarına göre acil polikliniğindeki farklı alanlara alındı. Yaralıların hastaneye getirilmesi ve tedavileri yapıldığı sırada yakınları ile Hastane çalışanları arasında yaşananlar ve senaryo gereği bir gazetecinin hastane içerisinden görüntü almaya çalışmasına güvenlik ekipleri müdahale etti.

Tatbikata Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri ile hasta yakınları da destek verdi. Tatbikatın başarı ile sonuçlandığını dile getiren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Vildan Türkeli, bölgede yaşanabilecek bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak ve eksikleri görebilmek için böyle bir faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Başhekim Türkeli konuşmasında, "Bugün Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi çalışanları olarak İl sağlık müdürlüğümüz tarafından planlanan ve AFAD, UMKE,112 Ambulans Komuta Merkezi, İtfaiye ile emniyet ekiplerinin katılımı ile Hastane Afet Planı kapsamında bir tatbikat gerçekleştirdik. Zaman zaman maalesef doğal afetler, patlamalar, trafik kazaları veya benzeri sebeplerle hastanelerimize kısa sürede beklenenden çok daha fazla yaralı başvurabilmektedir. Bu tür durumlarda hastaneler normal işleyişlerinin dışına çıkarak daha öncesinden tedbiren hazırlanmış olan Hastane Afet Planlarına göre hareket etmektedirler.

Biz de bölgemizde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle hastanemize kısa sürede çok fazla yaralı getirilmesini konu edinen tatbikatımızla hastanemiz acil servisi başta olmak üzere tüm tetkik tanı ve tedavi birimlerinin kapasitelerini ve birimler arasındaki koordinasyonda meydana gelebilecek aksaklıkların tespitini hedefledik. Tatbikatı başarı ile tamamlayan tüm personelime desteklerini bizden esirgemeyen AFAD, UMKE,112 Ambulans Komuta merkezi birimlerine, İtfaiye ve Emniyet mensuplarına ayrıca siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederim" dedi.

Tatbikat katılanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA