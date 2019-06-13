Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı (1)
ANTALYA'da, özel hastanede klimanın iç ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ANTALYA'da, özel hastanede klimanın iç ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Merkez Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
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DHA
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