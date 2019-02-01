Hastanede konaklıyor

Bursa'da yüzde 86 engeli olan 57 yaşındaki adam bir haftadır hastanede sandalyelerin üzerinde yatıyor.

Kaya Ali Özdemir hayatını hastanede sürdürüyor. İlk eşini trafik kazasında kaybettikten sonra ikinci bir evlilik daha yapan Özdemir, eşiyle boşanma aşamasında. İlk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden tek çocuğu olan Özdemir, emekli maaşı ile hayata tutunmaya çalışıyor. Evini ikinci eşinin üzerine yapan Özdemir, çocuklarının da durumunun iyi olmadığını söyledi. 15 gün önce sağ tarafı felçli olduğu için dengesini kaybedip düşen Özdemir, kaldırıldığı hastanede 9 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Bakacak kimsesi olmayan Özdemir, hastanenin bahçesindeki çay ocağındaki sandalyede oturuyor. Yürümekte güçlük çeken Özdemir, üşüdüğü zaman hastanenin içerisine giriyor.

Zaman zaman kız kardeşine gidiyor

Öte yandan Özdemir, zaman zaman yalnız yaşayan kız kardeşinin evinde de kalıyor. Evin 3. katta olmasından dolayı oraya çıkıp inmekte sıkıntı çeken Özdemir, kardeşinin çalışacağı zaman kendisine bakacak kimsenin olmadığını ifade etti. Huzurevinde kalmak istediğini dile getiren Özdemir, "60 yaş altı almadıkları için yaşım gereği orada kalamıyorum. Şu anda bana bakacak kimse yok. Tek isteğim barınacak bir yerim olması. 15 gün önce düştüm. Sonra bir süre hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra da burada yaşıyorum. Tam iyileşmedim" dedi.

İlk eşini trafik kazasında kaybettiğini, ikinci eşinden boşanma aşamasında olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bir evim vardı. İkinci eşim boşanmakla tehdit edince evi onun üzerine yaptım. Şimdi kalacak bir yerim yok. Hastanedekiler de bana burada kalamayacağımı söyledi. Şimdi ne yaparım bilmiyorum. Bir gün kız kardeşimin evinde kaldım. Benim burada kimseye zararım yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA