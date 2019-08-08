Hastanede masa başı tatbikatı

Altınova Devlet Hastanesi'nde "masa başı tatbikatı" gerçekleştirildi.

Devlet Hastanesi'nin Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında hazırlamış olduğu 2019 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planının ilk masa başı tatbikatı, Yalova İl Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu ve HAP Eğitmeni Oktay Şimşek, HAP Eğitmeni Nurcan Altunay ve Altınova İlçe Devlet Hastanesi HAP Komisyon üyelerinin iştirakiyle gerçekleştirildi. Senaryoya göre meteoroloji tarafından tahmin edilmemiş olan, olağandışı yağan sağanak yağmurun etkisiyle hastane dışında bulunan istinat duvarı çökerek hastane acil girişini kapattı. Heyelanın etkisiyle hastane yan duvarında patlama meydana geldi. Suyla birlikte toprak hastane içerisine dolmaya başladı. Mevcut durumun tespiti yapıldıktan sonra HAP Başkanı aranarak, hastanenin giriş katında ve bodrum katta meydana gelen toprak ve su basması bilgisi verildi. HAP Başkanının talimatlarıyla ilgili komisyon üyeleri görevlerini yerine getirerek afet durumundan olağan işleyişe geçiş sürecine kadar müdahale aşamalarını anlattı.

Kaynak: İHA