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Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması

KAYSERİ Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tedavi görerek geçiren çocuklara hediyeler verildi.

Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması

KAYSERİ Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tedavi görerek geçiren çocuklara hediyeler verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görerek geçiren çocuklar için etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda palyaço kıyafeti giyen hastane personeli çocuklarla vakit geçirerek, çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar da hediyeler nedeniyle hastane personeline teşekkür etti.

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Kaynak: DHA




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