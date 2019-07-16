Hastanede yangın çıktı, binada bulunan 27 hasta tahliye edildi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morfoloji bölümü binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 27 hasta tedbir amaçlı başka binaya tahliye edildi.

Olay, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin morfoloji bölümü binasının bodrum katında bulunan jeneratörün tutuşması sonucu yangın çıktı. Yükselen dumanları gören hastane personeli bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

27 hasta tahliye edildi

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binada tedavi gören 27 hastanede tedbir amaçlı olarak hastanenin ana binasına tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından binanın bodrum katında duman çalışması yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA