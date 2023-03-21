Hastanede yaşayan evsiz doktordan ilaç istedi! Doktor vermeyince kendini yaktı!

Akıl almaz olay Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Evi olmayan ve uzun zamandır hastanede yaşayan adam doktordan ilaç yazmasını istedi. Doktor ise ilacı vermeyince çareyi kendini yakmakta buldu.

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Hastanede yaşayan evsiz doktordan ilaç istedi! Doktor vermeyince kendini yaktı!

Akıl almaz olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı.

Hastanede yaşayan evsiz doktordan ilaç istedi! Doktor vermeyince kendini yaktı!

DOKTOR İLAÇ YAZMADI ÖFKELENİP KENDİNİ YAKTI

Alınan bilgilere göre, evi olmadığı için hastanede kalan 57 yaşındaki Ahmet Y. doktora ilaç yazdırmak istedi. Doktorun ilacı yazmamasına öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı. Elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına hastanede bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü. Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs tedavisinin ardından taburcu oldu.

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