Hastanedeki babaannesini gelinliğiyle ziyaret etti

Torununun düğününe katılmak için Kahramanmaraş'tan Bursa'ya gelen 72 yaşındaki Zeliha Uğur, rahatsızlanarak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hastanedeki babaannesini gelinliğiyle ziyaret etti

Torununun düğününe katılmak için Kahramanmaraş'tan Bursa'ya gelen 72 yaşındaki Zeliha Uğur, rahatsızlanarak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Düğün günü gelen torun Hatice Dilara Uğur ise gelinliğini giyerek, babaannesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'tan bir hafta önce torununun en mutlu gününe şahitlik etmek için Bursa'ya gelen Zeliha Uğur, akşam yattığı yatağında sabah hareketsiz bir şekilde bulundu. Ambulansla BUÜ Hastanesi acil servisine kaldırılan Zeliha Uğur, güç kaybı ve konuşma bozukluğu sebebiyle önce yoğun bakım ünitesinde yatırıldı; ardından Nöroloji Kliniğe'ne alındı. 8 Eylül'de düğünü olan torun Hatice Dilara Uğur da babaannesini görebilmek ve elini öpebilmek için gelinliğiyle birlikte hastaneye geldi.

Nöroloji Kliniği'nde yatan babaannesini ziyaret eden Hatice Dilara Uğur, gözyaşlarını tutamadı. Bu akşam düğünü olduğunu ve tüm hazırlıkların haftalar öncesinden tamamlandığını söyleyen torun Uğur, "Babaannem de bu mutlu günümde yanımda olmak için Kahramanmaraş'tan geldi. 1 Eylül sabahı rahatsızlanınca hastaneye kaldırdık. Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış ve herkesi davet etmiştik. Böyle bir olay başımıza geldi ama düğünü ertelememiz de çok zor olacaktı. O yüzden babaannemi görmek ve elini öpmek istedim. Akşam düğünümüzü yapacağız. Bir yanımız buruk olacak. Kendisinin iyileşmesi ve sağlığına kavuşması bizim en büyük hediyemiz olacak. İnşallah taburcu olacağı zaman gelecek ve babaannemi bizzat ben çıkaracağım" dedi.

Eşinin bir an olsun yanından ayrılmayan Mehmet Uğur da aynı zamanda depremzede olduklarını belirterek, "6 Şubat'taki büyük depremde oradaydık. Depremin acısını yeni yeni atlatmıştık. Torunumuzun düğünü için Bursa'ya geldik. Burada da başımıza böyle bir olay geldi. Eşimin iyileşmesi için dua ediyoruz. Torunumuzdan özellikle düğünü iptal etmemesini istedik. Hayat devam ediyor. Onların mutlu olması bizim de acılarımızı hafifletecek. İnşallah eşim de iyileşecek ve ailecek zorlu günleri geride bırakmış olacağız. Bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eşim iyileştiğinde torunumla birlikte buradan çıkaracağız. Allah bize o günleri göstersin inşallah" şeklinde konuştu.

BUÜ Hastanesi yetkilileri de hastanın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini, hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedaviye devam edileceği bilgisini verdi.

Hastanedeki babaannesini gelinliğiyle ziyaret etti

Hastanedeki babaannesini gelinliğiyle ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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