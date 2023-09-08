Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'ı bıçaklayarak ağır yaralayan Ömer F. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'ı bıçaklayarak ağır yaralayan Ömer F. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ise gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı.

Olay, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer F. (40), aralarında husumet bulunan temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası çekilmiş cep telefonu görüntüleri ise izleyenleri şok etti.

Saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Ömer F., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer F., adliyedeki ifadesinde ise, "Eşimle 22 yıllık evliyiz. Son zamanlarda eşimin beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle telefonuna ses kayıt programı yükledim. Sonrasında kendisinden boşanmak istediğimi söyledim. Olaydan önceki günün akşamı babasının evine bıraktım. Sabahında ise hastaneye gittiğimde onları gördüm. Konuşmak için yanlarına gittim. O sırada Mustafa Yıldız'ın "adam olsaydın karına sahip çıksaydın" dediğini duydum. Sonrasında ise kendimi kaybettim. Yanımda bir bıçak vardı ve o bıçakla saldırdım. Ben o gün hastaneye çocukların velayetini istemek için gitmiştim ama bu olay yaşandı. Olaydan sonra kendime geldiğimde ellerimin kelepçelendiğini fark ettim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ömer F.'nin ağır yaraladığı Mustafa Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Hastanedeki bıçaklı saldırgan tutuklandı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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