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Hastaneden Başkan Böcek'in durumuna ilişkin açıklama

Yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Hasatanesi'nde tedavi altına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan hastane yetkilileri, durumunun stabil olduğunu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Hastaneden Başkan Böcek'in durumuna ilişkin açıklama

Kovid-19 teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü, son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.

Muhittin Böcek kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Nerelidir? BiyografisiMuhittin Böcek kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Nerelidir? Biyografisi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede tedavisi süren Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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