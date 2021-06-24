 Hastaneden çıkarken görüntülendi! Bade İşçil'den şaşırtan hamilelik açıklaması!

37 yaşındaki ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi çıkışında görüntülendiği sırada kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu açıklayan Bade İçil, “Anne olduğum için rutin kontrole geldim" dedi.

Ardından yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için “Şu an anne değilim. Yanlış anlaşılmasın” açıklaması yapma gereği duydu.

AŞISI ÇIKTI

Önceki günlerde aşı sitemiyle gündeme gelen oyuncu, “Sonunda aşım çıktı. Aşımı yaptırmaya gidiyorum” dedikten sonra oradan uzaklaştı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık" şeklinde açıklama yapmasının ardından o konuya da açıklık getirdi.

"ŞAMPANYALARLA YIKANIYORUZ"

Bade İşçil ekonomik davranmanın herkes için gerekli olduğunu belirterek, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullanırken ayrıca ‘tuzu kuru’ bir hayat yaşadığı sanıldığı eleştirilerine ise “Tabii biz şampanyalarla yıkanıyoruz, hiç öyle bir sevdam olmadı" yanıtını verdi.

