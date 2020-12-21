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  3. Hastaneden dönen 14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu!

Hastaneden dönen 14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu!

İstanbul Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evinde rahatsızlanan 14 yaşındaki kız ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tedavinin ardından evine getirilen kız bir süre sonra hayatını kaybetti. Durumu gören ailesi sinir krizi geçirirken kızın cansız bedeni gelen ambulansla morga kaldırıldı.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 09:28
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