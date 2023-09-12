Hastaneden “Evde sağlık hizmetinde kriz” başlıklı habere yönelik açıklama

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir gazetede ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan "Evde sağlık hizmetinde kriz" başlıklı habere yönelik açıklama yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hastaneden “Evde sağlık hizmetinde kriz” başlıklı habere yönelik açıklama

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir gazetede ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan "Evde sağlık hizmetinde kriz" başlıklı habere yönelik açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir gazetede ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Bakan Koca'nın müjde diye duyurduğu uygulamada hasta da sağlıkçı da mağdur; Evde sağlık hizmetinde kriz" iddialarının yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı sorumluluğunda 2 asistan doktor, 6 hemşire, 7 evde sağlık teknikeri olmak üzere toplam 16 personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca 1 araç evde sağlık hizmeti doktorlu mobil ekip, 3 araç evde sağlık nakil ambulansı olmak üzere toplam 4 araç ile hizmete destek vermektedir. Hastane bünyesinde her iki blokta evde sağlık hastalarının müracaat edeceği birimler oluşturulmuştur. Bu birimlerde evde sağlık teknikerleri görev almaktadır. Ayrıca hastanemiz A blok 2 katta 4 yataklı Evde Sağlık Ünitesi oluşturularak uygulanması gereken çalışma algoritması sorumlu hekime tebliğ edilmiştir. Hastanemize muayene için evde sağlık ambulansı ile getirilen hastalar evde bakım teknikeri ve hosteslerle birlikte tıbbı ve öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Evde Sağlık Hizmet Ünitesinde takip edilmektedir. Randevu saati geldiğinde ise yine evde bakım teknikeri eşliğinde ilgili polikliniğe götürülerek gereken bütün tıbbi işlemleri tamamlandıktan sonra hizmet aracı ile evlerine bırakılmaktadır. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2022 yılında 11 bin 417, 2023 yılı 7 aylık süreçte 7 bin 543 hasta ziyareti, Erzincan ili olarak da 2022 yılında 14 bin 812, 2023 yılı 7 aylık süreçte 10 bin 443 hasta ziyareti yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımıza belirlenen evde sağlık ziyaret sıklığı oranı 2 ve üzeri olması gerekmektedir. İlimizde bu oran 2.6'dır.

İlgili haberde bahsi geçen konular ile ilgili olarak;

Evde Sağlık Hizmet Ünitesi 4 yataklı olup ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur.

Evde Sağlık Hizmetinde kullanılan 4 aracın bakım onarımları zamanında yapılmış olup ilgili yönetmeliklerde geçen standartlara uygundur.

İlgili birimin personelleri ile yapılan toplantılarda uygulanması gereken algoritmalar hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak tutanak altına alınmıştır.

İlimizde ve bahsi geçen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; 2 Haziran 2023 tarih ve 32209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmeliğe göre hizmet sunumu gerçekleşmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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