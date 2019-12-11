Hastaneden kaçan mahkum yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçan Ahmet Kaymaz (26), yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ahmet Kaymaz, acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde kaçan Ahmet Kaymaz olay sonrası yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ahmet Kaymaz'ın elleri kelepçeli olarak yolda yürüdüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Aramalarına devam eden jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı Aydınlar köyünde 3 katlı binanın bodrum katında saklanırken yakaladı. Ahmet Kaymaz jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA