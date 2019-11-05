Hastaneden kaçtı, kendini 18 yerden bıçakladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişi, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan şahıs, kendini 18 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki İ.M., sindirim sistemi hastalığı nedeni ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrah servisinde tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçtıktan sonra yanında bulundurduğu bıçağı vücuduna saplayan şahıs, yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.M., Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri acil servis bölümüne kaldırıldı.

İ.M.'nin kendini 18 yerinden bıçakladığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA