Hastaneden taburcu olan çocuk kardan evine ulaşamayınca belediye seferber oldu

Van'ın Erciş ilçesinde hastaneden taburcu olan çocuğun kardan kapalı olan evinin yolunun açılması için belediye karla mücadele ekipleri seferber oldu.

İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Koç ailesi, çocukları Haktan Koç'u aniden rahatsızlanması üzerine 4 gün önce Van'daki hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahale ile iki ameliyat birden geçiren küçük çocuk, taburcu edildikten sonra ailesi tarafından evine getirilmek istendi. Kar yağışı sebebiyle evin bulunduğu alana araçları ile ulaşamayan aile, Erciş Belediyesinden yardım istedi. İş makinesi eşliğinde ana yoldan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tali yolun açılmasının ardından küçük Haktan, ailesi tarafından araçla evine götürüldü.

Baba Medeni Koç, Cuma gününden itibaren çocuğunun fıtık ve sünnet ameliyatı için Van'da bulunduğunu belirterek, "Çocuğumun ani rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götürdüm ve iki ameliyat birden geçirdi. Bugün taburcu edildik. Ancak evimizin yolu kar yağışından ötürü kapalı durumdaydı. 500 metre mesafedeki ev yolunun açılması için Erciş Belediyesine telefon açarak yolun kardan temizlenmesini talep ettim. Sağ olsunlar bu talebimiz anında karşılık gördü. Ve hasta çocuğumu ailemle birlikte evime getirdim. Başta Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Erciş Belediyesi Makine ve İkmal Müdürlüğü karla mücadele görevlileri ise, Kaymakam ve Belediye Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun öncülüğünde günün 24 saati ilçe halkının hizmetinde olduklarını belirttiler.

Kaynak: İHA